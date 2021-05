Ceferin: «Sistema calcio sconvolto dalla pandemia. FPF da aggiornare» (Di venerdì 21 maggio 2021) Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha parlato dopo l’ultima relazione sullo stato economico del calcio europeo La UEFA ha pubblicato la dodicesima edizione del “The European Club Footballing Landscape”, documento che attesta lo stato di salute del calcio europeo dal punto di vista economico. Ecco le parole del presidente UEFA, Ceferin. RELAZIONE UEFA – «Nella relazione dello scorso anno, ho detto che il calcio europeo era forte, unito, resiliente e pronto per nuove sfide. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere che avremmo dovuto affrontare la sfida più grande per calcio, sport e società nei tempi moderni. Tuttavia, grazie a quasi un decennio di regolamenti sul Fair Play Finanziario, prima dell’emergenza il calcio europeo difficilmente avrebbe potuto essere in una ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Aleksander, presidente della UEFA, ha parlato dopo l’ultima relazione sullo stato economico deleuropeo La UEFA ha pubblicato la dodicesima edizione del “The European Club Footballing Landscape”, documento che attesta lo stato di salute deleuropeo dal punto di vista economico. Ecco le parole del presidente UEFA,. RELAZIONE UEFA – «Nella relazione dello scorso anno, ho detto che ileuropeo era forte, unito, resiliente e pronto per nuove sfide. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere che avremmo dovuto affrontare la sfida più grande per, sport e società nei tempi moderni. Tuttavia, grazie a quasi un decennio di regolamenti sul Fair Play Finanziario, prima dell’emergenza ileuropeo difficilmente avrebbe potuto essere in una ...

Advertising

ItaTvfan : @MaryDiDio2 non ci mandavano a prescindere dal sistema...questo anno funziona cosi'...abbiamo avuto(#Juventus) una… - AntonioFiori15 : @micfur68 @peseroforever E da anni che il sistema è nerazzurro a partire dai vertici FIFA #Infantino nerazzurro dic… - stevedire : #FiorentinaNapoli La @juventusfc deve assolutamente uscire dalla serieA e dal sistema Ceferin. Non ha senso buttare… - borbonico63 : Ancora una partita farsa in questo sistema di merda arbitro telecomandato avversari paglacci Ceferin pensaci tu.#JuventusInter -