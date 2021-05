Calciomercato Serie A, Manuel Locatelli andrà via dal Sassuolo? (Di venerdì 21 maggio 2021) È tempo di Calciomercato. In attesa di concludere l’ultima giornata di campionato di Serie A, il Sassuolo deve difendersi dagli attacchi di numerosi club italiani ed esteri ai gioielli messi in vetrina dal bel gioco di Roberto De Zerbi. L’allenatore neroverde, dopo aver dato l’addio ufficiale alla causa emiliana, potrebbe aver aperto un piccolo esodo: sono tanti, infatti, i calciatori in bilico. Tra questi c’è certamente Manuel Locatelli, centrocampista ex Milan che tanto interessa alla Juventus. Manuel Locatelli, parla Carnevali Ecco le brevi dichiarazioni su Manuel Locatelli, proferite a tuttomercatoweb, di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo: “La Juventus non mi ha chiesto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) È tempo di. In attesa di concludere l’ultima giornata di campionato diA, ildeve difendersi dagli attacchi di numerosi club italiani ed esteri ai gioielli messi in vetrina dal bel gioco di Roberto De Zerbi. L’allenatore neroverde, dopo aver dato l’addio ufficiale alla causa emiliana, potrebbe aver aperto un piccolo esodo: sono tanti, infatti, i calciatori in bilico. Tra questi c’è certamente, centrocampista ex Milan che tanto interessa alla Juventus., parla Carnevali Ecco le brevi dichiarazioni su, proferite a tuttomercatoweb, di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del: “La Juventus non mi ha chiesto ...

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato panchine: la #Juventus aspetta il sì di #Zidane, il #RealMadrid ha pronto un biennale per #Allegri - tabellamercatob : #Playoff #SerieB un affare veneto Eliminate le due favorite, #Monza e #Lecce che avevano chiuso la stagione regolar… - sportli26181512 : Calciomercato #Roma, non solo Belotti: anche Depay nei piani di Pinto: L’olandese è in scadenza con il Lione: non v… - PaoloMI74 : RT @cmdotcom: #Monza, niente Serie A: l'all-in da 20 milioni è un fallimento - gilnar76 : Ultimissime #Juve: Buffon in ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -