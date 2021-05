(Di venerdì 21 maggio 2021) Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "l'. Nel 2014 Tavecchio mi chiede di fareil team manager della Nazionale conin panchina. Ci incontrammo a Milano e capimmo subito di vedere le cose allo stesso modo". Queste le parole delnte dell'Inter Gabriele Oirali in un'intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato del suo rapporto con l'attuale allenatore dell'Inter, Antonio. "Con Antonio non ho mai litigato - ha proseguito- si tratta di discussioni di lavoro, ma non sono un signor si". Ilnte nerazzurro ha dunque elogiato le doti dell'ex tecnico di Juventus e Nazionale ricordando però che, "la grandezza di un allenatore è legata da chi si circonda".

Advertising

sportmediaset : Parla Oriali: '#Conte resta? Bisogna capire i piani di Suning'. #SportMediaset - TV7Benevento : Calcio: Oriali, 'con la Juve rivalità sportiva, giusto non finisca mai'... - TV7Benevento : Calcio: Oriali, 'Conte dirige l'orchestra e valorizza tutti'... - TV7Benevento : Calcio: Oriali, 'ho preteso la completa gestione sportiva della Pinetina'... - TV7Benevento : Calcio: Oriali, 'manca un programma definito, non sappiamo date e sede ritiro'... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Oriali

Biasin, il Tweet sulle parole diProprio in riferimento all'intervista dialla Gazzetta dello Sport, è arrivato il commento su Twitter del giornalista - e tifoso nerazzurro - Fabrizio ...: 'Nessun programma, sono preoccupato' La situazione in via di definizione sul piano economico e dirigenziale è un ostacolo per la progettazione. 'Sono preoccupato perché non c'è ancora un ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Rivalità sportiva, giusto che non finisca mai”. Così il dirigente dell’Inter Gabriele Oriali in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, alla domanda riguardo la storica r ...Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Conte dirige l'orchestra e valorizza tutti. Nel 2014 Tavecchio mi chiede di fareil team manager della Nazionale con Conte in panchina. Ci incontrammo a Milano e capimmo su ...