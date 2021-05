Zingaretti ricorda Massimo D’Antona: “In memoria del suo sacrificio, delle sue idee e del suo impegno per i diritti dei lavoratori” (Di giovedì 20 maggio 2021) Zingaretti ricorda Massimo D’Antona deponendo una corona – foto FacebookROMA – “Oggi ricordiamo Massimo D’Antona: a nome della Regione Lazio ho deposto una corona nel luogo dove fu ucciso dai terroristi. In memoria del suo sacrificio, delle sue idee e del suo impegno per i diritti dei lavoratori”. Così il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, ex segretario del Pd, che questa mattina si è recato in via Salaria dove il 20 maggio 1999, a pochi passi dalla sede di Sociologia e Scienze della Comunicazione, il noto giurista, docente universitario e consulente del Ministero del Lavoro fu ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 maggio 2021)deponendo una corona – foto FacebookROMA – “Oggi ricordiamo: a nome della Regione Lazio ho deposto una corona nel luogo dove fu ucciso dai terroristi. Indel suosuee del suoper idei”. Così il governatore del Lazio Nicola, ex segretario del Pd, che questa mattina si è recato in via Salaria dove il 20 maggio 1999, a pochi passi dalla sede di Sociologia e Scienze della Comunicazione, il noto giurista, docente universitario e consulente del Ministero del Lavoro fu ucciso dalle Nuove Brigate Rosse. L'articolo L'Opinionista.

