X-Factor, Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore (Di giovedì 20 maggio 2021) Ora è ufficiale: sarà l'attore romano 26enne, volto di Skam Italia e Summertime, Ludovico Tersigni a raccogliere l'eredità di Alessandro Cattelan e condurre la prossima edizione di X-Factor. Sui profili social della trasmissione, la produzione ha svelato come ha comunicato la notizia a Tersigni. Le indiscrezioni degli ultimi giorni sono state confermate: dopo i moltissimi nomi che erano stati fatti a proposito di chi avrebbe preso il posto Articolo completo: dal blog SoloDonna

