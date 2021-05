Videogiochi | Angie di Resident Evil Village e le altre bambole più spaventose di sempre

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 20 maggio 2021) In questo periodoè uno deipiù popolari, tra streaming su YouTube e Twitch e video su TikTok. Sicuramente il fenomeno Lady Dimitrescu, la vampira sexy alta tre metri, sta contribuendo molto. Ma c'è una parte del gioco che anche i player più tosti non riescono ad affrontare con tranquillità. Non vogliamo fare troppi spoiler, ma diciamo che si tratta di Casa Beneviento, dove Donna Beneviento (già inquietante di suo) vive insieme alle sue, capitanate daincarna alla perfezione il prototipo della bambola spaventosa dei film horror. L'espressione crudele, gli abiti polverosi, il volto rovinato, gli occhi, la risatina crudele. Generazioni di spettatori sono state traumatizzate dalle creepy dolls, da Talky Tina nello ...