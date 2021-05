Ultime Notizie Roma del 20-05-2021 ore 08:10 (Di giovedì 20 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio superata in Italia la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la Seconda dose l’immunizzazione sono il 15 e 27% della popolazione nel Lazio dal primo di giugno vaccinazioni farmacia con prenotazione on-line speranza prevede che l’ema autorizzerà per la fascia dei dodici quindici anni il vaccino fai perché sarà usato nei 70 anni del Lazio nel open day ma il 12 e 3 giugno l’assessore alla Sanità D’Amato chiede altre dosi per vaccinare i turisti in Veneto Zaia rilancia l’idea l’Unione Europea riapre i viaggi dei turisti stranieri per l’estate ma tra consiglio di eurocamera ancora non c’è accordo sul pass per i viaggi degli Europei nell’Unione Europea in Italia il Green pass dopo la prima dose servirà anche per partecipare ad eventimatrimoni e comunioni e lo si vuole ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio superata in Italia la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la Seconda dose l’immunizzazione sono il 15 e 27% della popolazione nel Lazio dal primo di giugno vaccinazioni farmacia con prenotazione on-line speranza prevede che l’ema autorizzerà per la fascia dei dodici quindici anni il vaccino fai perché sarà usato nei 70 anni del Lazio nel open day ma il 12 e 3 giugno l’assessore alla Sanità D’Amato chiede altre dosi per vaccinare i turisti in Veneto Zaia rilancia l’idea l’Unione Europea riapre i viaggi dei turisti stranieri per l’estate ma tra consiglio di eurocamera ancora non c’è accordo sul pass per i viaggi degli Europei nell’Unione Europea in Italia il Green pass dopo la prima dose servirà anche per partecipare ad eventimatrimoni e comunioni e lo si vuole ...

RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE - Nessun decesso in Calabria per COVID-19 nelle ultime 24 ore, e vi garantisco che anche da noi (San… - fanpage : Sale la preoccupazione per la #varianteindiana nel Regno Unito - acmilan : ?? @Brahim reminds you to stay up to date on all the latest Rossoneri news with the Official AC Milan app ?? La nos… - infoitinterno : Coronavirus, ultime notizie sul Covid, Fauci: “Entro fine anno vaccineremo anche bambini di 4 anni”, green pass dur… - corgiallorosso : Metodo Benfica. Darboe e i fratellini, ecco come Pinto li ha fatti crescere -