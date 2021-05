Rai Sport: polemiche create a tavolino? Il fuorionda – Video (Di giovedì 20 maggio 2021) Tardelli e Antinelli Su Twitter impazza l’hashtag #VergognaRaiSport. Che succede, direbbe Morgan? In diretta ieri sera su Rai 1, al termine della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l’Atalanta, si parla dell’arbitraggio di Massa, ma l’episodio incriminato è un fuorionda che ha fatto infuriare i tifosi, soprattutto quelli bianconeri. Durante il post partita su Rai 1 tiene banco l’intervento di gioco del giocatore della Juventus Cuadrado sull’avversario dell’Atalanta Gosens, che ha dato il via all’azione dell’1 a 0 in favore degli uomini di Pirlo. L’arbitro ha giudicato per il non fallo, il Var gli ha dato ragione (gol, dunque, da considerare regolare), ma la squadra di Rai Sport solleva qualche dubbio sulla decisione presa: “Sembra fallo”. Altro episodio è un intervento nell’area di rigore della Juventus da parte del ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 20 maggio 2021) Tardelli e Antinelli Su Twitter impazza l’hashtag #VergognaRai. Che succede, direbbe Morgan? In diretta ieri sera su Rai 1, al termine della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus contro l’Atalanta, si parla dell’arbitraggio di Massa, ma l’episodio incriminato è unche ha fatto infuriare i tifosi, soprattutto quelli bianconeri. Durante il post partita su Rai 1 tiene banco l’intervento di gioco del giocatore della Juventus Cuadrado sull’avversario dell’Atalanta Gosens, che ha dato il via all’azione dell’1 a 0 in favore degli uomini di Pirlo. L’arbitro ha giudicato per il non fallo, il Var gli ha dato ragione (gol, dunque, da considerare regolare), ma la squadra di Raisolleva qualche dubbio sulla decisione presa: “Sembra fallo”. Altro episodio è un intervento nell’area di rigore della Juventus da parte del ...

“Che vergogna” La Rai sotto attacco per un fuorionda Rai Sport finisce nel mirino del web e in particolare di twitter per il fuori onda registrato nel blocco della pubblicità della partita.

