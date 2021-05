Marco Giallini: “Il dolore non passa, ti dimentichi un po’ la voce” (Di giovedì 20 maggio 2021) Marco Giallini parla della morte della moglie Loredana in una lunga e commovente intervista al Corriere della Sera: “Alla fine, io sto in lockdown da quando è morta Loredana”. A luglio saranno 10 anni dalla scomparsa della moglie, ma Marco Giallini afferma che il dolore non passa mai: “Quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh amore mio…”. Sui suoi figli, dice Marco: “I nostri figli dovevo tirarli su come ci eravamo promessi. Lei voleva che facessero il Classico, uno lo fa, l’altro l’ha finito: è una cosa stupenda, chi fa il Classico si riconosce da lontano”. “Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 20 maggio 2021)parla della morte della moglie Loredana in una lunga e commovente intervista al Corriere della Sera: “Alla fine, io sto in lockdown da quando è morta Loredana”. A luglio saranno 10 anni dalla scomparsa della moglie, maafferma che ilnonmai: “Quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh amore mio…”. Sui suoi figli, dice: “I nostri figli dovevo tirarli su come ci eravamo promessi. Lei voleva che facessero il Classico, uno lo fa, l’altro l’ha finito: è una cosa stupenda, chi fa il Classico si riconosce da lontano”. “Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non ...

