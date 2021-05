Manca un rigore all' Atalanta

Advertising

realvarriale : Vince la sua 14ma #CoppaItalia @juventusfc.Nel 1mo tempo meglio @Atalanta_BC cui manca un rigore non concesso da… - SiavoushF : @officialmaz Se l'arbitro avesse fatto il suo lavoro il Milan avrebbe potuto preparare una partita diversa, giocand… - paolo57336983 : @realvarriale @juventusfc @Atalanta_BC @Pirlo_official @gianluigibuffon Lo dicevo lei è noiosissimo! Manca un rigor… - Amaro37396696 : @realvarriale @juventusfc @Atalanta_BC @Pirlo_official @gianluigibuffon @realvarriale all’Atalanta manca un rigore?… - ivanchiari1976 : RT @realvarriale: Vince la sua 14ma #CoppaItalia @juventusfc.Nel 1mo tempo meglio @Atalanta_BC cui manca un rigore non concesso da #Massa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Manca rigore

Quotidiano.net

Maunper l'Atalanta: sullo 0 - 0 Rabiot interviene su Pessina: prima prende la gamba poi la palla. Il Var non ha poruto intervenire perchè non si trattava di errore evidente: Massa era ...E infatti, dopo che Arnaldo Kaptinadi poco il goal colpendo il palo, è invece il Belluno a ... Ma l'arbitro, incomprensibilmente, nega il. Risultato finale, un 1 - 1 che, a quattro ...MASSA 5. Direzione di gara che lascia a desiderare quella del fischietto di Imperia, e non mancano episodi dubbi. Giusta la decisione di convalidare il pari dell’Atalanta nonostante le proteste bianco ...Il tecnico nerazzurro dopo il ko con la Juve: "Dispiace perché abbiamo giocato alla pari per tanto tempo. Ma i nostri obiettivi li abbiamo raggiunti" ...