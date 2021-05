Mal di schiena cronico, trapianto di cellule staminali per curarlo (Di giovedì 20 maggio 2021) Curare il mal di schiena cronico con un trapianto di cellule staminali autologhe. Dopo anni di ricerche, l’équipe guidata da Vincenzo Denaro, con Gianluca Vadalà e Fabrizio Russo, ha eseguito al Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma i primi trapianti italiani di cellule staminali autologhe, ovvero prelevate dallo stesso paziente. E ora parte la sperimentazione nell’ambito del progetto Active finanziato dal dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail. Verranno reclutati 52 pazienti in età lavorativa, dai 18 ai 65 anni, con patologie dei dischi intervertebrali, gli ammortizzatori posti fra le vertebre capaci di supportare tutti i carichi, prevalentemente lavorativi e sportivi. Il mal di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Curare il mal dicon undiautologhe. Dopo anni di ricerche, l’équipe guidata da Vincenzo Denaro, con Gianluca Vadalà e Fabrizio Russo, ha eseguito al Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma i primi trapianti italiani diautologhe, ovvero prelevate dallo stesso paziente. E ora parte la sperimentazione nell’ambito del progetto Active finanziato dal dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail. Verranno reclutati 52 pazienti in età lavorativa, dai 18 ai 65 anni, con patologie dei dischi intervertebrali, gli ammortizzatori posti fra le vertebre capaci di supportare tutti i carichi, prevalentemente lavorativi e sportivi. Il mal di ...

Advertising

crornsfw : RT @Ozzofanbears1: ???????????: Tesoruccio? Ho un po' di mal di schiena. Ohi ohi! Come farò, così????? Povero cucciolo. Vieni. Vieni a sederti su… - lifestyleblogit : Mal di schiena cronico, trapianto di cellule staminali per curarlo - - italiaserait : Mal di schiena cronico, trapianto di cellule staminali per curarlo - daniele_ossola : Dice il saggio, se la settimana scorsa avevi mal di schiena, questa settimana avrai male al ginocchio. #IncentiviRottamazione - broby68 : Mal di schiena cronico: al via il trapianto di cellule staminali autologhe al Policlinico Universitario Campus Bio-… -