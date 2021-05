Lo stop di Draghi alla patrimoniale proposta da Letta (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - La proposta di Enrico Letta di tassare l'1% sui patrimoni più consistenti per creare una "dote per i diciottenni" ha ricevuto un brusco stop da Mario Draghi. "Questo non è il momento di prendere i soldi dai cittadini ma di darli" ha detto il premier in conferenza stampa. Il segretario del Pd aveva chiesto in una intervista "un aiuto concreto per studi, lavoro, casa" per "la generazione più in crisi" e di finanziarla "non a debito ma chiedendo all'1% piu' ricco del paese di pagarla con la tassa di successione". "Non ne abbiamo mai parlato, non l'abbiamo mai guardata", ha ribadito Draghi gelando di fatto la proposta di Letta. "Anche in questa circostanza c'è piena sintonia con il premier Draghi, se c'è una cosa di cui l'Italia non ha bisogno sono ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - Ladi Enricodi tassare l'1% sui patrimoni più consistenti per creare una "dote per i diciottenni" ha ricevuto un bruscoda Mario. "Questo non è il momento di prendere i soldi dai cittadini ma di darli" ha detto il premier in conferenza stampa. Il segretario del Pd aveva chiesto in una intervista "un aiuto concreto per studi, lavoro, casa" per "la generazione più in crisi" e di finanziarla "non a debito ma chiedendo all'1% piu' ricco del paese di pagarla con la tassa di successione". "Non ne abbiamo mai parlato, non l'abbiamo mai guardata", ha ribaditogelando di fatto ladi. "Anche in questa circostanza c'è piena sintonia con il premier, se c'è una cosa di cui l'Italia non ha bisogno sono ...

