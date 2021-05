La Rackete (impunita) minaccia ancora: "La lotta continua" (Di giovedì 20 maggio 2021) La comandante della Sea Watch 3 è fiera dopo l'archiviazione del gip di Agrigento: "La missione di salvataggio ha usato privilegi per riuscire a essere solidali" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) La comandante della Sea Watch 3 è fiera dopo l'archiviazione del gip di Agrigento: "La missione di salvataggio ha usato privilegi per riuscire a essere solidali"

Giustizia all’italiana: Salvini a processo, Rackete archiviata La giustizia non solo deve essere giusta, ma anche apparire tale. È un vecchio adagio a cui sarebbe opportuno dare la considerazione che merita. Forse così si spiegherebbe il crollo verticale di credi ...

