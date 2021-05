La Lega in piazza nel weekend con 100 gazebo (Di giovedì 20 maggio 2021) “Questo fine settimana e il prossimo – 22/23 e 29/30 maggio – la Lega tornerà a incontrare i cittadini in numerose piazze di tutta la provincia. Dalla città di Bergamo alle Valli, dall’Isola alla zona del Lago, passando per la Pianura: sono circa un centinaio i gazebo organizzati dai nostri militari per tornare finalmente a vivere la politica che tanto amiamo. Un primo segnale importante di ripartenza per organizzare con il tempo e con la massima sicurezza nuovi appuntamenti e nuove feste in tutto il territorio”. A dichiararlo il referente provinciale per la Lega Bergamo per Salvini Premier Cristian Invernizzi, che incontrerà militanti e cittadini in tutti e quattro i giorni di gazebo. “Durante questi momenti – prosegue Invernizzi – sarà possibile iscriversi alla Lega e conoscere tutto il grande lavoro ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) “Questo fine settimana e il prossimo – 22/23 e 29/30 maggio – latornerà a incontrare i cittadini in numerose piazze di tutta la provincia. Dalla città di Bergamo alle Valli, dall’Isola alla zona del Lago, passando per la Pianura: sono circa un centinaio iorganizzati dai nostri militari per tornare finalmente a vivere la politica che tanto amiamo. Un primo segnale importante di ripartenza per organizzare con il tempo e con la massima sicurezza nuovi appuntamenti e nuove feste in tutto il territorio”. A dichiararlo il referente provinciale per laBergamo per Salvini Premier Cristian Invernizzi, che incontrerà militanti e cittadini in tutti e quattro i giorni di. “Durante questi momenti – prosegue Invernizzi – sarà possibile iscriversi allae conoscere tutto il grande lavoro ...

