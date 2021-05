Il co-fondatore di ByteDance si è dimesso dal ruolo di amministratore delegato

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il ceo e co-della società di TikTok Zhang Yiming ha rassegnato le sue dimissioni, cedendo il posto al suo partner Liang Rubo. Ma continuerà a lavorare perZhang Yiming (sx) e Liang Rubo (dx) fondatori di(immagine:)L’die codi TikTok, Zhang Yiming, ha deciso di dimettersi dopo aver portato la sua piattaforma al successo e a una popolarità globalmente riconosciuti. Il suo lavoro in, però non terminerà qui. Yiming, che ha co-fondato la società nel 2012, passerà a un’altra posizione all’interno del gruppo lasciando lo scettro danelle mani del suo collega e co-...

Il ceo e co -della società di TikTok Zhang Yiming ha rassegnato le sue dimissioni, cedendo il posto al suo partner Liang Rubo. Ma continuerà a lavorare per ...L'Amministratore Delegato e co -del proprietario di TikTok,, ha annunciato che si dimetterà e passerà a un nuovo ruolo entro la fine dell'anno. Il CEO e co -del proprietario di TikTok,, ha ...