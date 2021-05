Fabrizio Ievolella | Nei prossimi anni vedremo più show e talk show | ovvero tv veloce e a basso costo

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 20 maggio 2021): «L’intrattenimento va in streaming» Italia Oggi, pagina 23, di Claudio Plazzotta. Banijay Italia, società nata nel 2019 dall’unione di Magnolia e Dry Media, è probabilmente la casa di produzione più ecumenica di tutta la televisione italiana. Nel senso che produce programmi di punta per tutti i broadcaster tv: L’Eredità per Rai1, Il Collegio per Rai2, L’Isola dei famosi per Canale5, Piazza pulita per La7, Guess my age, Name that tune e Cuochi d’Italia per Tv8, Deal with it e Undressed per Nove, Bake off Italia per Real Time, la prossima edizione di Pekin Express per Sky Uno. Dopo un 2020 delicato, il 2021 è tornato in linea con i volumi di attività consueti, anche se il mondo della produzione, come sottolinea, amministratore delegato di Banijay Italia, «andrà incontro a notevoli ...