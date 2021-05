Europei | Quadarella e staffetta mista in finale

Advertising

FrancescoLollo1 : Grandissima Simona Quadarella, oro agli Europei di Budapest negli 800 metri stile libero! #OrgoglioItaliano ?????? - Nuotomania : - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Europei Budapest, Quadarella e staffetta mista in finale #nuoto - Gazzetta_it : Europei Budapest, Quadarella e staffetta mista in finale #nuoto - OA_Sport : #NUOTO Tutto facile per SImona Quadarella nelle batterie dei 1500 sl, bene Megli e Panziera nella mattinata magiara… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Quadarella

Tre pass per le finali e sette per le semifinali nella quarta sessione di batterie deglidi Budapest, in svolgimento alla Duna Arena fino a domenica. Il programma della mattina ...(...... e di Alberto Razzetti nei 200 misti, aglil'Italia piazza in finale nei 1500 (in programma domani) sia la campionessa mondiale Simonache l'ex medagliata europea Martina ...Quadarella stacca il pass per la finale dei 1500 stile libero, bene tanti altri azzurri! I risultati delle batterie della 4ª giornata degli Europei di nuoto ...La romana e Caramignoli accedono alla finale nella distanza più lunga delle gare in vasca, così come la staffetta 4x100 mista uomini e donne. Sette azzurri nelle varie semifinali.