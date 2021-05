Dl sostegni bis: Bernini-Occhiuto, ‘non faremo prigionieri su sblocco sfratti’ (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Non faremo prigionieri sul tema del diritto di proprietà”, per “sbloccare gli sfratti per le gestioni precedenti. Non è più possibile millantare morosità covid che nascondono morosità molto più risalenti”. Lo ha affermato Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato, durante la conferenza stampa per la presentazione delle proposte di Forza Italia al Dl sostegni bis. “Predisporremo degli aiuti per tutelare le morosità covid -ha aggiunto- consentendo al diritto di proprietà di essere esercitato fino in fondo”, oltre a proporre la “cedolare secca del dieci per cento sugli affitti”. “Continueremo questa battaglia -ha aggiunto il capogruppo alla Camera Roberto Occhiuto- E’ assurdo che chi ha un immobile debba pagare le tasse sui canoni di locazione anche quando ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Nonsul tema del diritto di proprietà”, per “sbloccare gli sfratti per le gestioni precedenti. Non è più possibile millantare morosità covid che nascondono morosità molto più risalenti”. Lo ha affermato Anna Maria, capogruppo di Forza Italia al Senato, durante la conferenza stampa per la presentazione delle proposte di Forza Italia al Dlbis. “Predisporremo degli aiuti per tutelare le morosità covid -ha aggiunto- consentendo al diritto di proprietà di essere esercitato fino in fondo”, oltre a proporre la “cedolare secca del dieci per cento sugli affitti”. “Continueremo questa battaglia -ha aggiunto il capogruppo alla Camera Roberto- E’ assurdo che chi ha un immobile debba pagare le tasse sui canoni di locazione anche quando ...

Ultime Notizie dalla rete : sostegni bis Sostegni bis, al turismo fondi per 3,3 miliardi Lo prevede la bozza di 77 articoli del decreto Sostegni bis all'esame del Consiglio dei ministri cominciato intorno alle 11,45. Un provvedimento ampio che contiene i ristori a fondo perduto, misure ...

Riscossione cartelle esattoriali: nuovo rinvio al 30 giugno nel Sostegni bis La macchina della Riscossione cartelle esattoriali rimarrà ferma fino a giugno. Questa una delle novità dell'ultima bozza circolante del Decreto Sostegni bis, che verrà annunciato oggi 20 maggio in conferenza stampa dal premier Mario Draghi. L'ulteriore rinvio dal 30 giugno della riscossione e notifica delle cartelle era stata una delle ...

Sostegni bis, nella bozza tagli a bollette e affitti commerciali fino al 31 luglio Il Sole 24 ORE Dl Sostegni: il nuovo pacchetto di aiuti all’economia Un provvedimento finanziato con 32 miliardi dello scostamento di Bilancio che a gennaio ha ricevuto l’autorizzazione del Parlamento e che ...

Sostegni bis, in bozza 15,4 miliardi per ristori a fondo perduto (Teleborsa) - Iniziata poco prima di mezzogiorno la riunione del Consiglio dei ministri per l'esame del decreto Sostegni bis. Secondo la bozza entrata in Cdm, il provvedimento contiene i ristori ...

