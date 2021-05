Dangerous Liaisions | Alice Englert e Nicholas Denton protagonisti della serie

(Di giovedì 20 maggio 2021)sono stati scelti come, in arrivo su Starzplay.Liaisons, la nuovadi STARZPLAY (il servizio di streaming premium internazionale di STARZ), avrà come(Beautiful Creatures - La sedicesima luna, Ratched) e(Glitch, Pillars) nel ruolo degli interpreti leggendari amanti Merteuil e Valmont. La produzione ha inoltre condiviso la prima foto dei duedel progetto targato STARZ Originals.Liaisons è un'audace rivisitazione degli iconici ...

Liaisons è la storia di una giovane donna che negozia amore, sesso, classe e potere per restare a galla in un'istituzione oppressiva e ingiusta sull'orlo del collasso. Leonora Lonsdale