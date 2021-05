Confermato il lancio di Harmony OS il 2 giugno, cos’altro vedremo (Di giovedì 20 maggio 2021) Non ci sono più dubbi sul prossimo lancio del sistema operativo Harmony OS il prossimo 2 giugno. La notizia era trapelata nei giorni scorsi in via ufficiosa: ora, per quanto il produttore Huawei proprietario della nuova soluzione software non abbia Confermato definitivamente l’evento, è in circolazione il poster relativo al keynote di presentazione, quello presente nella foto di inizio articolo. Mancherebbero dunque meno di 2 settimane proprio all’uscita di Harmony OS, messo subito a disposizione di un numero importante di smartphone Huawei e probabilmente a livello globale e non solo locale in Cina. Lo sviluppo dell’alternativa ad Android in beta ha coinvolto finora la serie Huawei Mate 40, Mate 30, i Huawei P40, il Mate X2, il MatePad Pro e infine anche i Nova 6, Nova 7 e Nova 8. Dopo il lungo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Non ci sono più dubbi sul prossimodel sistema operativoOS il prossimo 2. La notizia era trapelata nei giorni scorsi in via ufficiosa: ora, per quanto il produttore Huawei proprietario della nuova soluzione software non abbiadefinitivamente l’evento, è in circolazione il poster relativo al keynote di presentazione, quello presente nella foto di inizio articolo. Mancherebbero dunque meno di 2 settimane proprio all’uscita diOS, messo subito a disposizione di un numero importante di smartphone Huawei e probabilmente a livello globale e non solo locale in Cina. Lo sviluppo dell’alternativa ad Android in beta ha coinvolto finora la serie Huawei Mate 40, Mate 30, i Huawei P40, il Mate X2, il MatePad Pro e infine anche i Nova 6, Nova 7 e Nova 8. Dopo il lungo ...

