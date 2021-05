CALDO AFRICANO dal weekend, prime prove d’estate. Le temperature previste (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo la rinfrescata avuta negli ultimi giorni, ecco che siamo in attesa di un imminente rialzo termico. Un’ondata di CALDO si appresta a raggiungere le regioni centro-meridionali, mentre il Nord resterà del tutto ai margini del flusso AFRICANO. La rimonta dell’anticiclone subtropicale sarà la causa dell’impennata termica, che investirà più direttamente il Sud e le due Isole Maggiori. La colonnina di mercurio salirà ben sopra media, con picchi decisamente di stampo estivo. Breve fase di CALDO dal weekend, anche se non per tutta ItaliaTutto partirà nel weekend, con molte regioni del Sud che vedranno lievitare i termometri grazie a correnti che si disporranno sciroccali. Sabato osserveremo le prime punte di 30-32 gradi sulle Isole Maggiori, mentre domenica il CALDO si ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo la rinfrescata avuta negli ultimi giorni, ecco che siamo in attesa di un imminente rialzo termico. Un’ondata disi appresta a raggiungere le regioni centro-meridionali, mentre il Nord resterà del tutto ai margini del flusso. La rimonta dell’anticiclone subtropicale sarà la causa dell’impennata termica, che investirà più direttamente il Sud e le due Isole Maggiori. La colonnina di mercurio salirà ben sopra media, con picchi decisamente di stampo estivo. Breve fase didal, anche se non per tutta ItaliaTutto partirà nel, con molte regioni del Sud che vedranno lievitare i termometri grazie a correnti che si disporranno sciroccali. Sabato osserveremo lepunte di 30-32 gradi sulle Isole Maggiori, mentre domenica ilsi ...

