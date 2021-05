A Reggio con l’Audi Q3, partita sfortunata per la Dea ma viaggio comodo e sicuro (Di giovedì 20 maggio 2021) La finale di Coppa Italia contro la Juve non è andata come i bergamaschi sognavano da settimane. La squadra di Pirlo ha vinto 2-1 e alla fine ha alzato quel trofeo che in tanti speravano di riportare a Bergamo dopo tanti anni. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia c’eravamo anche noi di Bergamonews, grazie alla Audi Q3 Sportback gentilmente offerta della concessionaria Bonaldi Audi Bergamo di via Agostino Gemelli. Siamo partiti da lì, mercoledì pomeriggio, in questo viaggio che si è rivelato fin da subito comodo e sicuro. All’interno dell’abitacolo la qualità non manca, sia materiali che negli assemblaggi, in un sapiente gioco tra superfici piane e spigoli si presenta proprio bene. Lo spazio è tanto davanti e pure dietro, con il divano posteriore che per comodità ricorda quasi quello di casa. Anche ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 20 maggio 2021) La finale di Coppa Italia contro la Juve non è andata come i bergamaschi sognavano da settimane. La squadra di Pirlo ha vinto 2-1 e alla fine ha alzato quel trofeo che in tanti speravano di riportare a Bergamo dopo tanti anni. Al Mapei Stadium diEmilia c’eravamo anche noi di Bergamonews, grazie alla Audi Q3 Sportback gentilmente offerta della concessionaria Bonaldi Audi Bergamo di via Agostino Gemelli. Siamo partiti da lì, mercoledì pomeriggio, in questoche si è rivelato fin da subito. All’interno dell’abitacolo la qualità non manca, sia materiali che negli assemblaggi, in un sapiente gioco tra superfici piane e spigoli si presenta proprio bene. Lo spazio è tanto davanti e pure dietro, con il divano posteriore che per comodità ricorda quasi quello di casa. Anche ...

