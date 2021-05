A Gaza primo spiraglio di tregua | Hamas | «Cessate il fuoco imminente» Ma Netanyahu per ora ignora Biden | «Determinati ad andare avanti»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Sono continuati nella notte i bombardamenti israeliani su. Mentre dalla Striscia sono partiti circa 80 razzi verso Israele. Il presidente americano Joe, in una telefona con la sua controparte israeliana, ha detto di aspettarsi per oggi «una significativa riduzione dell’escalation», ma Benjaminha invece dichiarato che l’attacco non si fermerà: «Siamoadfinché il nostro obiettivo non sarà raggiunto», avrebbe detto il premier al telefono. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime. Sono almeno 227 i palestinesi uccisi negli 11 giorni di violenze. Tra questi ci sono 64 bambini e 38 donne.: «il». Blinken parla con il ministro degli esteri ...

In dubbi per rimangono, sia per le parole delministro israeliano Benyamin Netanyahu, sia per ...canto suo al premier israeliano una significativa de - escalation immediata per una tregua a. ...... distruggendo anche l'unico laboratorio anti Covid anonché la torre Al Jalaa, sede di media ... di conoscerli più da vicino ("Conoscere è ilpasso verso una soluzione" diceva Vittorio ...Finora in Israele si contano 12 morti (di cui 2 bambini) e circa 300 feriti. Netanyahu si è detto “determinato” a continuare a bombardare Gaza fino a quando “l’obiettivo di Israele non sarà raggiunto” ...ISRAELE - Potrebbe rientrare "immediatamente", addirittura nel giro delle prossime 24 ore, il tremendo conflitto in corso tra Israele e e Hamas.