Valeria Marini | pianto disperato a Supervivientes | cos’è accaduto

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Continua a far parlare di sèdurante la trasmissione ‘’. Andiamo a vedere perchè la showgirl è scoppiata in lacrime.successo alla showgirl italiana (via Screenshot)Oramaiè la concorrente più discussa di ‘‘, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni la showgirl italiana è scoppiata nuovamente in lacrime, proprio nel giorno del suo 54esimo compleanno. Un, anche se le lacrime non sono mai scese. Infatti la soubrette ha cercato di spiegare il suo sfogo in uno spagnolo a dir poco raffazzonato. POTREBBE INTERESSARTI >>> Mr Wrong, la nuova serie con Can Yaman: orario, trama e anticipazioni Nel giorno in cui ha spento 54 candeline, ...