Usato solo un decimo dei soldi stanziati. Il flop di "una delle più importanti misure di rilancio"

Siamo alle solite, non impareranno mai… Al governo, due ne pensano, quattro ne sbagliano! L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) denuncia le criticità del provvedimento Superbonus, introdotto per incentivare i lavori del settore edile. La misura, lanciata con il D.L. "rilancio" del 19 maggio 2020, puntava anche a "rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni". "Il meccanismo prevede che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero per il cittadino!", scrivevano così sul sito governo.it

"Questa misura crea un meccanismo virtuoso di mercato che offre benefici a tutti i soggetti coinvolti: il cittadino può ristrutturare casa gratuitamente, ridurre il costo delle bollette e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare; l'impresa può aumentare il proprio fatturato grazie al maggior volume ..."

