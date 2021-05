Un marchio per aziende che favoriscono l’inserimento di persone con disagio psichico in Toscana (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Un’Altra impresa. Il valore delle differenze”. Ha questa denominazione il marchio adottato dalla Regione Toscana, con il quale potranno essere riconoscibili tutte quelle aziende che pongono al centro l’obiettivo dell’inserimento nel mondo del lavoro delle persone con disagio psichico. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini. Il marchio nasce da un progetto sperimentale realizzato dal Centro per l’impiego di Pistoia, in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale dell’ASL Toscana Centro ed altri enti del terzo settore.Il brand “Un’Altra impresa” era stato pensato con la finalità di sensibilizzare aziende, datrici e datori ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Un’Altra impresa. Il valore delle differenze”. Ha questa denominazione iladottato dalla Regione, con il quale potranno essere riconoscibili tutte quelleche pongono al centro l’obiettivo delnel mondo del lavoro dellecon. Lo stabilisce una delibera della Giunta regionale approvata su proposta dell’assessora regionale al lavoro Alessandra Nardini. Ilnasce da un progetto sperimentale realizzato dal Centro per l’impiego di Pistoia, in collaborazione con il Dipartimento di salute mentale dell’ASLCentro ed altri enti del terzo settore.Il brand “Un’Altra impresa” era stato pensato con la finalità di sensibilizzare, datrici e datori ...

Agenzia_Ansa : Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16%. Il padron di Tesla si è detto preoccupato pe… - t_mercurymike : RT @conamorechiara: Tra poco mollo tutto, fondo un marchio di sportswear per amanti de Il Signore degli Anelli e lo chiamo Bilbo Leggings. - cinico_realista : @LadyShaker84 Hai ragione, ma la posa e la posizione delle dita sono identiche. Mi sembra ovvio volesse richiamare… - thestrangehat77 : @valy_s Dovremmo istituire il marchio DOC sui nostri #virostar , per proteggerceli dalle imitazioni. Vette cosi al… - illaereo : Nessuno si preoccupa dell’ecologia informatica Questo tweet vale come deposito marchio e brevetto Gli faccio lo s… -