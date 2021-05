Tre idee per governare i flussi migratori e disinnescare la mina Libia. Parla Minniti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ore in cui la nave Sea Eye 4, battente bandiera tedesca e di proprietà di una Ong tedesca, si dirige verso le coste italiane carica di migranti recuperati nelle acque internazionali, l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti tiene una lectio magistralis presso l’Istituto Alti studi per la Difesa. “Non parlo di stretta attualità”, si schermisce lui, ex politico, ex Parlamentare (“mi sono dimesso volontariamente”), neopresidente di Med-Or, la fondazione di Leonardo che si propone come ponte tra Italia, Mediterraneo e Oriente, sempre appassionato esperto di geopolitica e sicurezza al punto di additare le responsabilità di un’Europa incerta e il rischio di un continente africano “principale incubatore del nuovo jihadismo internazionale”. “Sono fresco di vaccino, perdonatemi se dirò qualche baggianata, sono gli effetti collaterali…”, scherza ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nelle ore in cui la nave Sea Eye 4, battente bandiera tedesca e di proprietà di una Ong tedesca, si dirige verso le coste italiane carica di migranti recuperati nelle acque internazionali, l’ex ministro dell’Interno Marcotiene una lectio magistralis presso l’Istituto Alti studi per la Difesa. “Non parlo di stretta attualità”, si schermisce lui, ex politico, exmentare (“mi sono dimesso volontariamente”), neopresidente di Med-Or, la fondazione di Leonardo che si propone come ponte tra Italia, Mediterraneo e Oriente, sempre appassionato esperto di geopolitica e sicurezza al punto di additare le responsabilità di un’Europa incerta e il rischio di un continente africano “principale incubatore del nuovo jihadismo internazionale”. “Sono fresco di vaccino, perdonatemi se dirò qualche baggianata, sono gli effetti collaterali…”, scherza ...

