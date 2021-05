Super Bomberman R Online, data di uscita su PC, PS4 e Switch nel nuovo trailer – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 19 maggio 2021) Konami ha pubblicato un nuovo trailer di Super Bomberman R Online che rivela la data di uscita del gioco su PC, PS4 e Nintendo Switch.. Super Bomberman R Online ha una data di uscita ufficiale su PC, PS4 e Nintendo Switch, annunciata da Konami con un nuovo trailer: il gioco sarà disponibile a partire dal 27 maggio. Disponibile gratuitamente su Google Stadia dallo scorso settembre, Super Bomberman R Online trae ispirazione dalla popolarità di Super Bomberman R riportando gli 8 Bomber Brothers, e non solo, in una battle royale ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 19 maggio 2021) Konami ha pubblicato undiche rivela ladidel gioco su PC, PS4 e Nintendo..ha unadiufficiale su PC, PS4 e Nintendo, annunciata da Konami con un: il gioco sarà disponibile a partire dal 27 maggio. Disponibile gratuitamente su Google Stadia dallo scorso settembre,trae ispirazione dalla popolarità diR riportando gli 8 Bomber Brothers, e non solo, in una battle royale ...

Advertising

svarioken : SUPER BOMBERMAN R ONLINE su PS4/Switch/Steam il 27 Maggio, free-to-play! • - PrincessDaisyU1 : RT @NintendoHall: Super Bomberman R Online: il titolo in arrivo il 27 maggio su Nintendo Switch - Nintend00med : New post in Nintendoomed Newsletter: Super Bomberman R: Online disponibile dalla prossima settimana su Switch Scri… - saltydogsbot : RT @NintendoHall: Super Bomberman R Online: il titolo in arrivo il 27 maggio su Nintendo Switch - NintendoHall : Super Bomberman R Online: il titolo in arrivo il 27 maggio su Nintendo Switch -