Polonia dice addio al carbone dal 2049, è boom di energia solare askanews Polonia dice addio al carbone dal 2049, è boom di energia solare Roma, 19 mag. (askanews) - Il governo polacco e i sindacati dei lavoratori minerari hanno firmato un accordo per chiudere l'ultima miniera di carbone al più tardi entro il 2049, un segno che anche il ...

