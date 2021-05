Pari opportunità: Cida, ecco nostre proposte per colmare gender gap salariale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Labitalia) - Ridurre, fino ad azzerare, la disParità salariale tra donne e uomini attraverso due linee di intervento: mettere in atto azioni correttive per favorire un cambiamento culturale nei confronti del gender gap e per dotarsi di un welfare sociale propedeutico all'eguaglianza nel lavoro; adottare strumenti operativi finalizzati alla Parità nella remunerazione delle donne e degli uomini. E' questa la posizione di Cida, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, formulata oggi nel corso dell'audizione presso la Commissione lavoro delle Camera sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ‘volta a rafforzare l'applicazione del principio della Parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Labitalia) - Ridurre, fino ad azzerare, la distàtra donne e uomini attraverso due linee di intervento: mettere in atto azioni correttive per favorire un cambiamento culturale nei confronti delgap e per dotarsi di un welfare sociale propedeutico all'eguaglianza nel lavoro; adottare strumenti operativi finalizzati allatà nella remunerazione delle donne e degli uomini. E' questa la posizione di, la confederazione dei dirigenti pubblici e privati e delle alte professionalità, formulata oggi nel corso dell'audizione presso la Commissione lavoro delle Camera sulla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio ‘volta a rafforzare l'applicazione del principio dellatà di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro ...

Advertising

elenabonetti : Panel paritari tra donne e uomini significano una visione equa e vera della realtà. Per questo dal Dipartimento Par… - alucaroni : Pari opportunità: Cida, ecco nostre proposte per colmare gender gap salariale - Il Tempo - PandolfoMalate1 : RT @beabri: La nuova Presidente alle pari opportunità della regione #Marche. Lo schifo. - cristianovilla9 : RT @tobiazevi: In tutto il mondo i sindaci sono all'avanguardia sui diritti, sull'inclusione e sulle pari opportunità. La sindaca di Roma,… - Pegaso1995 : RT @sab_barbieri: I compiti delle donne secondo una Commissaria alle Pari opportunità. Non sentite anche voi quell’arietta medievale? https… -