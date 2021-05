Nuovo programma di formazione digitale per Bosch Aftermarket (Di mercoledì 19 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Bosch Automotive Aftermarket ha diversificato la propria offerta formativa rivolta alle reti di officine Bosch Car Service e Autocrew, in linea con il processo di digitalizzazione accelerato dalla pandemia di coronavirus. A partire dallo scorso anno, infatti, la divisione ha attivato corsi di formazione online dedicati sia alle tematiche tecniche che manageriali, introducendo nuove modalità di partecipazione e apprendimento. Nel corso dello scorso anno, sono stati erogati due corsi di formazione manageriale: uno rivolto alla rete Bosch Car Service e dedicato alla vendita di nuovi servizi abbinati ai differenti profili della clientela; l’altro rivolto alla rete Autocrew e incentrato sulle tecniche di accettazione e gestione del cliente. Parallelamente, sono stati ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) –Automotiveha diversificato la propria offerta formativa rivolta alle reti di officineCar Service e Autocrew, in linea con il processo di digitalizzazione accelerato dalla pandemia di coronavirus. A partire dallo scorso anno, infatti, la divisione ha attivato corsi dionline dedicati sia alle tematiche tecniche che manageriali, introducendo nuove modalità di partecipazione e apprendimento. Nel corso dello scorso anno, sono stati erogati due corsi dimanageriale: uno rivolto alla reteCar Service e dedicato alla vendita di nuovi servizi abbinati ai differenti profili della clientela; l’altro rivolto alla rete Autocrew e incentrato sulle tecniche di accettazione e gestione del cliente. Parallelamente, sono stati ...

