(Teleborsa) – L'assemblea degli azionisti di Leonardo ha approvato il bilancio della società per l'esercizio 2020 e ha preso visione del bilancio consolidato. La società ha segnalato che l'assemblea ha registrato una consistente partecipazione degli azionisti istituzionali, in larga maggioranza esteri, presenti con il 42,61% del capitale. L'assemblea degli azionisti ha inoltre provveduto alla nomina del nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per il triennio 2021-2023 e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Il Collegio Sindacale risulta così da: Anna Rita De Mauro, Sara Fornasiero, Leonardo Quagliata, Luca Rossi e Amedeo Sacrestano come Sindaci

Imprese: Leonardo, da assemblea ok a bilancio e a nuovo collegio sindacale Roma, 19 mag 15:18 - L'assemblea degli azionisti di Leonardo, riunitasi oggi con una consistente partecipazione dei soci istituzionali - presenti con il 41,61...

Leonardo, assemblea approva il bilancio. Respinta azione responsabilità a Profumo L'assemblea degli azionisti di Leonardo ha approvato il bilancio della società per l'esercizio 2020 e ha preso visione del bilancio consolidato.

