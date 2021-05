(Di mercoledì 19 maggio 2021) La Rai avrebbetodopo tutto il caos del primo maggio e il Concertone andato in onda su Rai3. I colleghi di Blogo hanno svelato i dettagli di questa spinosa faccenda. La RaiperProprio in questi giorni, lo stessoha chiesto di essere ascoltato dalla Commissione Rai. A... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

chicasincera05 : RT @tvblogit: RETROSCENA TVBLOG ? ?? La Rai ha deciso di querelare Fedez ?? #TvBlog #Fedez ?? - cpetacci : LA RAI QUERELA FEDEZ! - DOPO IL CASINO DEL PRIMO MAGGIO E LA REGISTRAZIONE DELLA TELEFONATA... - blogtivvu : La Rai querela Fedez per diffamazione aggravata: ecco che sta succedendo - RobertoZucchi11 : LA RAI QUERELA FEDEZ! - DOPO IL CASINO DEL PRIMO MAGGIO E LA REGISTRAZIONE DELLA TELEFONATA... - PierantoniFabio : Il Concertone finisce in tribunale, la Rai querela Fedez. L'accusa pesantissima -

Ultime Notizie dalla rete : Rai querela

LaFedez A riportare l'indiscrezione è TvBlog, a distanza di quasi 20 giorni dal concertone del primo maggio, da viale Mazzini sembra essere arrivata la decesione di querelare Fedez . L'...E ancora, stando a Tvblog , laavrebbe dato mandato al suo ufficio legale di avviarecontro Fedez per 'diffamazione aggravata e per grave danno d'immagine'. Intanto la commissione di ...La Rai avrebbe deciso di querelare Fedez per diffamazione aggravata e per grave danno d’immagine: ecco cosa succede dopo il Concertone.Fedez finisce di finire in tribunale dalla Rai . In queste ore infatti la tv di Stato starebbe valutando se denunciarlo per diffamazione per ...