Advertising

FirenzePost : Gianna Nannini: le date del tour estivo, parte il 13 luglio e termina il 4 settembre a Pisa - SMSNEWSOFFICIAL : @GiannaNannini : dal 13 luglio 2021 in tour in tutta Italia con “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza” - ANNAQuercia : ciao mia bella - Gianna Nannini e Claudio Capéo - soundsblogit : Gianna Nannini, Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza: tutte le date - ANNAQuercia : motivo Gianna Nannini e Coez con testo -

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Nannini

'Milano 1970' vede invece dominare l'estro creativo di Eugenio Finardi, Claudio Rocchi,, Roberto Vecchioni, Angelo Branduardi, Ivan Graziani, Enrico Ruggeri e Jovanotti. Al primo piano ...Quest'estate, anchetornerà ad esibirsi dal vivo con il tour Piano Forte e- La Differenza che la porterà nei più importanti teatri d'Italia all'aperto. Lasi esibirà con i suoi più ...ROMA, 19 MAG - Il concerto a Firenze di Gianna Nannini previsto il 29 maggio 2021 nello Stadio Artemio Franchi, è stato rimandato al prossimo anno, in data 28 maggio 2022. Per ritrovare il suo pubblic ...Gianna Nannini torna in Puglia per riabbracciare il pubblico con un concerto il 13 agosto nel Fossato del Castello per l’Otranto Summer Festival organizzato da Idea Show. Otranto ...