Gestaccio a dirigenza Juve | Conte e Inter patteggiano ammenda

Gestaccio Conte alla dirigenza della Juve: arriva la decisione della Procura

Il tecnico dell'Inter, uscendo dal campo e prima di entrare negli spogliatoi, aveva indirizzato verso labianconera un gesto volgare ed irriguardoso . In base alla comunicazione della ...Perché Conte aveva una telecamera dedicata in Juventus - Inter Nel caso deldi Conte, il ... che a differenza di Antinelli (che non ha sentito offese ripetute dallaJuventus, ...ROMA - Si è concluso il procedimento avviato dalla Procura Federale per quanto accaduto durante la gara di Coppa Italia tra Juventus e Inter del 9 febbraio 2021: 2.000 euro di ammenda per Antonio Cont ...TORINO La Juventus va avanti con Andrea Pirlo. Nonostante il quinto posto, la Champions a rischio e i peggiori numeri degli ultimi dieci anni. Nonostante, soprattutto, l’atteggiamento molle e il gioco ...