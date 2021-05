Da Astrazeneca a Pfizer: quali sono le tempistiche per la seconda dose? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo che molti italiani hanno ricevuto la prima dose di vaccino (parliamo di 28.382.984 dosi somministrate) il dubbio che ora sorge è quello relativo alla tempistica per la seconda dose. Questo soprattutto dopo che Aifa, Ema e i vari colossi farmaceutici hanno avuto un tira e molla sulla questione appunto relativa al tempo che deve intercorrere tra una dose e l’altra del vaccino. Leggi anche -> Vaccino Covid, i primi studi: calano i rischi di decesso e ricoveri. A Roma esaurite 120 mila dosi in tre ore Vediamo ora nel dettaglio quali sono le tempistiche varie per ogni vaccino che è stato emesso sul nostro territorio. Per quanto riguarda il vaccino Pfizer, come riportato nel foglietto illustrativo, la seconda ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo che molti italiani hanno ricevuto la primadi vaccino (parliamo di 28.382.984 dosi somministrate) il dubbio che ora sorge è quello relativo alla tempistica per la. Questo soprattutto dopo che Aifa, Ema e i vari colossi farmaceutici hanno avuto un tira e molla sulla questione appunto relativa al tempo che deve intercorrere tra unae l’altra del vaccino. Leggi anche -> Vaccino Covid, i primi studi: calano i rischi di decesso e ricoveri. A Roma esaurite 120 mila dosi in tre ore Vediamo ora nel dettagliolevarie per ogni vaccino che è stato emesso sul nostro territorio. Per quanto riguarda il vaccino, come riportato nel foglietto illustrativo, la...

