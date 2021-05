Corriere Firenze: Gattuso frena sulla Fiorentina perché aspetta la chiamata di Lazio o Juve (Di mercoledì 19 maggio 2021) La vicenda di Gattuso che ha comunicato ai dirigenti della Fiorentina di non essere più convinto di scegliere la panchina viola la prossima stagione è, ovviamente, anche sul Corriere Fiorentino. Il quotidiano scrive che il tecnico ha motivato la scelta tirando in ballo quanto accaduto domenica al Franchi. “Il riferimento è a quando successo nel dopo partita quando, Gattuso stesso, sarebbe stato aggredito verbalmente sia da alcuni giocatori (con Biraghi, per la verità, aveva già avuto un acceso scambio di battute in campo) che da parte della dirigenza viola. Una versione dei fatti che, a Firenze, viene respinta con forza”. Chi ha assistito alla partita, continua il quotidiano, descrive infatti quelle scene come normali. “Nel senso, tanto per intendersi, che non è successo niente che non accada (quasi) ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021) La vicenda diche ha comunicato ai dirigenti delladi non essere più convinto di scegliere la panchina viola la prossima stagione è, ovviamente, anche sulFiorentino. Il quotidiano scrive che il tecnico ha motivato la scelta tirando in ballo quanto accaduto domenica al Franchi. “Il riferimento è a quando successo nel dopo partita quando,stesso, sarebbe stato aggredito verbalmente sia da alcuni giocatori (con Biraghi, per la verità, aveva già avuto un acceso scambio di battute in campo) che da parte della dirigenza viola. Una versione dei fatti che, a, viene respinta con forza”. Chi ha assistito alla partita, continua il quotidiano, descrive infatti quelle scene come normali. “Nel senso, tanto per intendersi, che non è successo niente che non accada (quasi) ...

Ultime Notizie dalla rete : Corriere Firenze CorSport: Gattuso ha chiesto a Insigne di seguirlo in caso di mancato rinnovo col Napoli Il tecnico è molto legato al capitano, in scadenza di contratto. Ma il futuro di Rino è tutto da scrivere, 'è tornato da Firenze contrariato' Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Rino Gattuso, ormai in procinto di lasciare Napoli, avrebbe chiesto a Lorenzo Insigne di seguirlo nella sua nuova avventura futura. ...

Tare: 'Inzaghi? Nessun incontro, a fine campionato...' Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, il ds Igli Tare ha commentato il momento e non solo : " La priorità era la Champions League, la sconfitta di Firenze è stata determinante in questo senso. ...

Firenze, Stefano Milani muore soffocato da un boccone di carne a 34 anni Corriere della Sera Siena, i manifesti d’addio ad Andrea Mari “Brio”: «Per sempre riconoscenti» «Per sempre riconoscenti» si legge nei manifesti sui muri. Così le Contrade della Pantera, Civetta, Giraffa, Torre e Drago — le cinque dove Andrea Mari detto Brio ha vinto il Palio — lo salutano e gli ...

Grosseto, il candidato di Pd e M5S si ritira dalla corsa dopo un mese Lunedì sera i giochi sembravano fatti. Alleanza tra Partito democratico e Movimento Cinque Stelle a sostegno di un candidato civico, l’architetto Giovanni Fontana Antonelli, con Italia viva e altre fo ...

