BCE | lasso di tempo tra crisi e formazione NPL più lungo delle passate recessioni

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – “Con l’uscita dell’eurozona dalla terza ondata di pandemia, i rischi per la stabilità finanziaria rimangono elevati e sono distribuiti in modo più disomogeneo. Un maggiore debito corporate nei Paesi con i settori dei servizi più ampi potrebbe aumentare la pressione sui governi e sulle banche di questi Paesi”. È quanto ha affermato Luis de Guindos, vicepresidente della BCE, presentando il Financial Stability Review (FSR), ovvero il report dell’istituzione di Francoforte che offre una panoramica dei potenziali rischi alla stabilità economica di Eurolandia. De Guindos suggerisce che il supporto dei governi sia ora concentrato sulle aziende e che passi gradualmente da misure a pioggia a interventi più mirati. Il Financial Stability Review evidenzia l’efficaciamisure di contrasto alle insolvenzeaziende, che infatti sono scese ai ...

La BCE ha analizzato anche i grandi rialzi dei mercati azionari degli ultimi mesi. "Negli ultimi sei mesi si sono verificati continui rally in molti mercati finanziari e prezzi più elevati nei ...

Gli hedge fund hanno sempre agito nel mercato dei titoli di stato. Ma con l'arrivo del programma d'emergenza pandemico della BCE (PEPP), le loro pratiche stanno facendo traballare i re ...