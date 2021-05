TXOne Networks è stata proclamata vincitrice dell' ambito Global InfoSec Awards durante la RSA Conference 2021

(Di martedì 18 maggio 2021) -premiata nelle categorie " Most Innovative in Critical Infrastructure Protection" e "Editor's Choice in ICS/SCADA Security" in occasionea nona edizione annuale deial #RSACSAN FRANCISCO e TAIPEI, Taiwan, 17 maggio/PRNewswire/, fornitore leader di soluzioni di sicurezza OT, è orgogliosa di annunciare di esserepremiata da Cyber Defense Magazine (CDM), la più importante rivista di settore dedicata alla sicurezza informatica nelle seguenti categorie: "è entusiasta di ricevere da Cyber Defense Magazine uno dei premi per la sicurezza informatica più ...

Il Tempo

è stata premiata nelle categorie " Most Innovative in Critical Infrastructure Protection" e "Editor's Choice in ICS/SCADA Security" in occasione della nona edizione annuale dei Global ...La soluzione è stata sviluppata daed è progettata appositamente per mettere al sicuro tutti gli endpoint OT, in ogni ambiente ICS. Negli ambienti Industry 4.0 il grande numero di ...- TXOne Networks è stata premiata nelle categorie " Most Innovative in Critical Infrastructure Protection" e "Editor's Choice in ICS/SCADA Security" in occasione della nona edizione annuale dei Global ...TXOne StellarProtect abilita una security nativa per gli endpoint ICS che protegge dai malware attraverso il machine learning ...