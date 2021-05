Sul treno armati di coltelli e bastoni, fermati due minori (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoErano armati di coltelli e bastoni sfollagente i due giovani a bordo di un treno dell’Eav diretto a Sorrento denunciati in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento per porto illegale di armi bianche. A segnalare i due ragazzi, provenienti da Casoria (Napoli), è stata la telefonata al 112 di un cittadino. Ottenuta la descrizione sommaria dei due sospetti, un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sorrento è intervenuto nella stazione ferroviaria, riuscendo a fermare i due segnalati appena scesi dal treno. A seguito di perquisizione personale i militari hanno trovato addosso ai minori due coltelli con manici rotanti, cosiddetti “butterfly”, e due manganelli sfollagente telescopici. “Volevamo fare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEranodisfollagente i due giovani a bordo di undell’Eav diretto a Sorrento denunciati in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sorrento per porto illegale di armi bianche. A segnalare i due ragazzi, provenienti da Casoria (Napoli), è stata la telefonata al 112 di un cittadino. Ottenuta la descrizione sommaria dei due sospetti, un equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sorrento è intervenuto nella stazione ferroviaria, riuscendo a fermare i due segnalati appena scesi dal. A seguito di perquisizione personale i militari hanno trovato addosso aiduecon manici rotanti, cosiddetti “butterfly”, e due manganelli sfollagente telescopici. “Volevamo fare ...

Advertising

anteprima24 : ** Sul treno armati di coltelli e bastoni, fermati due minori ** - SchrodersIT : Al via #MyStory, la serie per riflettere sull’impatto che gli #InvestimentiSostenibili hanno sul #pianeta: oggi par… - SpottedPoliMi : EDIFICIO BL27 spotto ragazza di biomedica al primo anno della squadra pari terzo sc… - SkyTG24 : Sorrento, sul treno armati di coltelli e bastoni: fermati due minori - starkbuckz : per la serie Erika è maggggica: ieri ho incontrato sul treno una signora che aveva al collo una collana gigante co… -