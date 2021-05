Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti con gli ottavi a Lione? Montepremi e cifre per la vittoria su Auger-Aliassime (Di martedì 18 maggio 2021) Lorenzo Musetti ha sconfitto Felix Auger-Aliassime al primo turno del torneo ATP 250 di Lione. Ottimo esordio per il tennista italiano sulla terra rossa francese, dove è riuscito ad annichilire il quotato canadese, numero 19 al mondo. Bel successo del giovane toscano contro un top-20, a ulteriore dimostrazione del suo talento. Tra l’altro l’azzurro non ha neanche giocato la sua migliore partita a livello tecnico, ma è riuscito ugualmente a portare a casa il risultato con grandissima personalità. L’attuale numero 88 del ranking ATP, che era reduce dalla sconfitta agli Internazionali d’Italia contro Reilly Opelka, può così proseguire la propria avventura in terra transalpina grazie al successo odierno in tre set: 7-6(3), 3-6, 7-5. Ora il 19enne se la dovrà vedere agli ottavi di finale ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021)ha sconfitto Felixal primo turno del torneo ATP 250 di. Ottimo esordio per il tennista italiano sulla terra rossa francese, dove è riuscito ad annichilire il quotato canadese, numero 19 al mondo. Bel successo del giovane toscano contro un top-20, a ulteriore dimostrazione del suo talento. Tra l’altro l’azzurro non ha neanche giocato la sua migliore partita a livello tecnico, ma è riuscito ugualmente a portare a casa il risultato con grandissima personalità. L’attuale numero 88 del ranking ATP, che era reduce dalla sconfitta agli Internazionali d’Italia contro Reilly Opelka, può così proseguire la propria avventura in terra transalpina grazie al successo odierno in tre set: 7-6(3), 3-6, 7-5. Ora il 19enne se la dovrà vedere aglidi finale ...

Advertising

sentonyiwobi : Quanti soldi pubblici sprecati solo per l'odio ideologico di chi vorrebbe utilizzare la #Giustizia per sconfiggere… - LegaSalvini : Toni #Iwobi: “Quanti soldi pubblici sprecati solo per l’odio ideologico di chi vorrebbe utilizzare la giustizia per… - zanabausfabius : @matteosalvinimi Come sempre la disinformazione e' d' obbligo. Perché senza documenti. Quanti malati.quanti ricerca… - ramses09975976 : @RegnaFirenze @LiaQuartapelle @Deputatipd e quanti soldi per l’inclusione! più di quelli destinati alla sanità! - Uff42996046 : RT @Uff42996046: Non ci sono i soldi.....cripto valuta italiana..... Sai quanti......... -