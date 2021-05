Mattarella a Brescia: questo è il tempo del rilancio comune, occorre progettarlo insieme (Di martedì 18 maggio 2021) questo è il tempo di pensare al futuro, di progettare e realizzarlo insieme, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia, in una drammatica emergenza, ha detto il Capo dello Stato L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 18 maggio 2021)è ildi pensare al futuro, di progettare e realizzarlo, perché questa è la condizione per poterlo fare con efficacia, in una drammatica emergenza, ha detto il Capo dello Stato L'articolo proviene da Firenze Post.

