Marino | “De Paul? Nessun contatto con De Laurentiis Lo vogliono in tanti”

(Di martedì 18 maggio 2021) Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il dirigente dell’Udinese, Pierpaolo, ha parlato di Rodrigo De: “Non ho sentito De: posso solo smentire questa voce. A Udine sto bene e ho anche un contratto lungo: mi trovo molto bene con la famiglia Pozzo. Deè molto richiesto, loinma non rispondo sul suo futuro fine a fine campionato. Ferlaino? Gli dico 90 volte grazie per tutto quello che mi ha insegnato da giovane dirigente al Napoli. Careca fu un giocatore fortemente voluto da lui: gli voglio dare atto di quell’acquisto fatto ad un prezzo inferiore rispetto a quanto chiedeva il San Paolo”. Foto: Twitter ufficiale Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Pierpaolo Marino, ex ds del Napoli ora all'Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli smentendo un suo ritorno in azzurro. "Dico 90 volte grazie a Ferlaino per tutto quello che mi ha insegnato da giovane dirigente al Napoli. Careca fu un giocatore fortemente voluto da lui: gli voglio dare atto di quell'acquisto fatto ad un prezzo inferiore rispetto a quanto chiedeva il San Paolo". Su De Paul: "Non ho sentito De Laurentiis: posso solo smentire questa voce. A Udine sto bene e ho anche un contratto lungo: mi trovo molto bene con la famiglia Pozzo. De Paul è molto richiesto, lo so, ma non rispondo sul suo futuro fino a fine campionato."