La gaffe di Iva Zanicchi: “Più magri si è, meglio si sta” (Di martedì 18 maggio 2021) gaffe per Iva Zanicchi all’Isola dei Famosi, che alla domanda di Ilary: “Iva, hai visto quanto sono dimagriti? Secondo te chi è migliorato?”, ha risposto: “Non stanno male. Più magri si è, meglio si sta. Io non so, non ho più l’età, ma il prossimo anno l’unico modo per dimagrire è andare all’Isola. Ci sto facendo un pensiero”. Certamente, non una risposta prudente, soprattutto quando questa risposta arriva dopo le numerose critiche del pubblico mosse al reality, “colpevole” di tenere forse un po’ troppo a stecchetto i concorrenti e far patir loro la fame. Diverse persone, pochi giorni fa, avevano infatti parlato dell’eccessiva magrezza dei naufraghi. Ed effettivamente sono stati gli stessi naufraghi a lamentarsi della mancanza di cibo. Tra loro, ad esempio, ha avuto un forte ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 18 maggio 2021)per Ivaall’Isola dei Famosi, che alla domanda di Ilary: “Iva, hai visto quanto sono diti? Secondo te chi è migliorato?”, ha risposto: “Non stanno male. Piùsi è,si sta. Io non so, non ho più l’età, ma il prossimo anno l’unico modo per dire è andare all’Isola. Ci sto facendo un pensiero”. Certamente, non una risposta prudente, soprattutto quando questa risposta arriva dopo le numerose critiche del pubblico mosse al reality, “colpevole” di tenere forse un po’ troppo a stecchetto i concorrenti e far patir loro la fame. Diverse persone, pochi giorni fa, avevano infatti parlato dell’eccessiva magrezza dei naufraghi. Ed effettivamente sono stati gli stessi naufraghi a lamentarsi della mancanza di cibo. Tra loro, ad esempio, ha avuto un forte ...

Advertising

FunweekMag : Voi come la reputate questa espressione di Iva Zanicchi durante la puntata de #isoladeifamosi ? - FunweekMag : @fedfed001 In questo articolo c'è un pò di te - FunweekMag : @norainoflowerr In questo articolo c'è un pò di te - FunweekMag : @idealizzodal97 In questo articolo c'è anche un pò di te - zazoomblog : ‘Più magri si è meglio si sta’: gaffe di Iva Zanicchi a L’Isola dei Famosi? Polemiche sui social - #magri #meglio… -