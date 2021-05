Filippo Galli | “Orgoglioso di far parte del Parma Mi occuperò dello sviluppo del talento”

(Di martedì 18 maggio 2021)ha rilasciato una dichiarazione in sede di annuncio della sua figura all’interno del: “Sonodi entrare a fardelCalcio. Ringrazio il Presidente Kyle Krause e il Managing Director Sport Javier Ribalta per avermi voluto in questo ambizioso progetto. L’Area Metodologica, della quale sarò il Responsabile, ha come obiettivo la crescita e la connessione di tutte le figure professionali dedicate allodel“. Foto: il Napolista L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

