Comunali, ultima chiamata per Bertolaso a Roma. E sul piano B impazza il totonomi (Di martedì 18 maggio 2021) In attesa del vertice dei leader sulle amministrative, prosegue il pressing del centrodestra su Guido Bertolaso per Roma. La speranza è che «accetti la richiesta di un centrodestra unito», ha ribadito oggi Antonio Tajani. Secondo alcune indiscrezioni, per convincere l’ex capo della Protezione civile si punta su un intervento di Silvio Berlusconi. Nel frattempo,però, impazza il totocandidati per l’eventuale piano B che, secondo alcuni osservatori, vedrebbe in pole Giulia Bongiorno. Anche per Milano fioccano ipotesi, mentre il centrodestra si misura con la scelta di un nome alternativo dopo il no di Gabriele Albertini. Il pressing su Bertolaso a Roma e la carta Berlusconi È stato Mario Ajello sul Messaggero ad avanzare lo scenario della «mozione degli affetti» affidata a Berlusconi per ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 maggio 2021) In attesa del vertice dei leader sulle amministrative, prosegue il pressing del centrodestra su Guidoper. La speranza è che «accetti la richiesta di un centrodestra unito», ha ribadito oggi Antonio Tajani. Secondo alcune indiscrezioni, per convincere l’ex capo della Protezione civile si punta su un intervento di Silvio Berlusconi. Nel frattempo,però,il totocandidati per l’eventualeB che, secondo alcuni osservatori, vedrebbe in pole Giulia Bongiorno. Anche per Milano fioccano ipotesi, mentre il centrodestra si misura con la scelta di un nome alternativo dopo il no di Gabriele Albertini. Il pressing sue la carta Berlusconi È stato Mario Ajello sul Messaggero ad avanzare lo scenario della «mozione degli affetti» affidata a Berlusconi per ...

Advertising

SecolodItalia1 : Comunali, ultima chiamata per Bertolaso a Roma. E sul piano B impazza il totonomi - LoGnuSagace : @CBugliano @lercionotizie Sicuramente. L'ultima volta per il Giro di Bugliano, 15 giorni prima delle elezioni,… - Raffael39713294 : RT @RaimondoO: L'ULTIMA BUFFONATA DELLA SINDACA! ?????? #Raggi si allea con il partito degli animalisti, ma loro non lo sanno. Tra le solite p… - RaimondoO : L'ULTIMA BUFFONATA DELLA SINDACA! ?????? #Raggi si allea con il partito degli animalisti, ma loro non lo sanno. Tra le… - MIBrutus : #Roma Cari elettori romani del @pdnetwork per fortuna che il sistema elettorale vigente per le comunali consente al… -