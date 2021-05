Assegno unico da luglio 2021 per autonomi e disoccupati

(Di martedì 18 maggio 2021) Ie i lavoratorisaranno i primi destinatari dell’a partire dal 1°, mentre per tutti gli altri la data di partenza del sussidio universale a sostegno delle famiglie con figli sarà il 1° gennaio 2022. Ad annunciarlo lo stesso premier Draghi: “Dadi quest’anno la misura entrerà in vigore per i lavoratorie i, che oggi non hanno accesso agli assegni familiari”. Poi “nel 2022, la estenderemo a tutti gli altri lavoratori, che nell’immediato vedranno un aumento degli assegni esistenti”., misura “ponte” al via dal 1°La misura “ponte” partirà dunque dal 1° ...

Manca un mese e mezzo alla partenza dell'universale per i figli, ma è caos totale su come gestirlo. Il legislatore, come spesso avviene, fa le legge, ma poi non si cura di come rendere operative le riforme. Così l'avvio dell'... Nel confronto richiesto al Governo sulla definizione dei provvedimenti attuativi necessarie forme graduali di introduzione dell'Assegno Unico e Universale ...