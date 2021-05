Ant-Man and The Wasp: Quantumania, un collegamento a The Mandalorian nella prima foto dal set (Di martedì 18 maggio 2021) Il regista di Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha pubblicato una prima foto dal set del film, che mostra uno strumento già utilizzato per The Mandalorian. Ant-Man and The Wasp: Quantumania è finalmente in pre-produzione e il regista Peyton Reed festeggia la notizia rivelando una foto dal set in cui possiamo scorgere un particolare macchinario utilizzato per girare alcune puntate di The Mandalorian. Peyton Reed ha pubblicato la prima foto dal set del terzo film della saga di Ant-Man, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, offrendo una prospettiva unica del set e della nuova tecnologia StageCraft, utilizzata per girare il film Marvel. Il regista ha familiarità con questa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021) Il regista di Ant-Man and Theha pubblicato unadal set del film, che mostra uno strumento già utilizzato per The. Ant-Man and Theè finalmente in pre-produzione e il regista Peyton Reed festeggia la notizia rivelando unadal set in cui possiamo scorgere un particolare macchinario utilizzato per girare alcune puntate di The. Peyton Reed ha pubblicato ladal set del terzo film della saga di Ant-Man, Ant-Man and the, offrendo una prospettiva unica del set e della nuova tecnologia StageCraft, utilizzata per girare il film Marvel. Il regista ha familiarità con questa ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ant-Man and The Wasp: Quantumania, un collegamento a The Mandalorian nella prima foto dal set… - cinefilosit : Ant-Man and the Wasp: Quantumania, confermato l'impiego della tecnologia StageCraft #ILoveCinefilos - MangaForevernet : ? Ant-Man And The Wasp: Quantumania - utilizzerà la tecnologia 'The Volume' insieme alla prima foto dal set! ? ?… - badtasteit : #AntManAndTheWasp: Quantumania, confermato l'impiego del 'Volume' sul set - mieIicious : ang kulet mo ant man AJSJXJXJSKSKA -