Acqua torbida a Pioppo, ordinanza di "non potabilità" del sindaco (Di martedì 18 maggio 2021) Divieto di utilizzo a uso potabile dell'Acqua a Pioppo a causa di un valore anomalo riferito alla torbidità. Per questo il sindaco di Monreale ha emesso un'apposita ordinanza. A seguito di verifica effettuata dall'AMAP di Palermo, è stata riscontrato un valore anomalo della torbidità dell'Acqua in distribuzione nel tratto della rete idrica comunale compreso tra il civico n. 580 della via Provinciale e l'incrocio con la via Polizzi nella Frazione di Pioppo. Pertanto il sindaco con ordinanza sindacale n.21 del 18 Maggio 2021, per motivi precauzionali inibisce l'uso potabile dell'Acqua in distribuzione nella rete idrica comunale, nelle more dei tempi necessari per fronteggiare l'inconveniente rilevato e dei controlli di verifica e ...

