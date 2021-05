Voragine Rione Sanità | proseguono le verifiche del Comune

(Di lunedì 17 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiImpossibile dire oggi quando le famiglie sfollate a causa dellache si è aperta nella notte tra venerdì e sabato alpotranno rientrare nelle loro abitazioni. L’area è infatti posta sotto sequestro dalla Procura. Intanto fin dalle prime ore dalla segnalazione dei vigili del fuoco, l’amministrazione comunale ha impegnato tutti i servizi per effettuare i rilievi necessari. ”tutte leda parte dei nostri servizi tecnici – ha spiegato all’ANSA l’assessore alla Protezione civile, Rosaria Galiero – con tutte le difficoltà del caso perché lavorare a ridosso di unacon un diametro di circa 30 metri non è semplice”. Sul posto, fin da subito, si sono recati i tecnici del servizio idrogeologico, della protezione civile, ...

C'è una persona indagata per l'apertura di una grandesabato scorso a Napoli, in un'area verde all'interno di un edificio in vico San Marco a Miradois tra ilSanità e Capodimonte. Si tratta della titolare, quasi certamente una prestanome, ...Un intero camion è stato seppellito dal terreno, travolto dalla tragedia che era stata provocata pochi attimi prima da un'operazione sbagliata, anzi, assurda, scellerata: quella di sbancare una cava, ...Indagini sullo sbancamento per realizzare un’autorimessa, verifiche sul titolare dei lavori che potrebbe essere un prestanome ...Sequestrata dalla magistratura l’area della voragine in vicoletto San Marco a Miradois, al Rione Sanità. E si allungano i tempi per il rientro nelle proprie abitazioni delle 13 famiglie, circa 50 pers ...